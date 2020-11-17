أسرع علاج للتخلص من قشرة الشعر

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة قشرة الشعر وهناك اختلاف فى أنواع قشرة الشعر فمنها من هو مزمن لا يستجيب سريعا للعلاج، لذلك عليهم استشارة الطبيب المختص، والبعض الآخر يعاني من قشرة شعر بسيطة لذلك تقدم له خبيرة التجميل منى صابر هذا العلاج الفعال.

زيت الزيتون لعلاج قشرة الشعر

زيت الزيتون يحتوي على العديد من الخصائص التى تعالج قشرة الشعر وتساعد فى علاج تقصف الشعر.

المكوّنات:

نصف كوب من زيت الزّيتون.

طريقة التّحضير:

يوضع زيت الزّيتون في طبق،و يوضع في الميكروويف ويسخّن على درجة حرارة منخفظة من أجل تدفئته فقط وليس تسخينه.

يسكب زيت الزيتون على الشعر بشكل جيد مع إشباع فروة الرأس وفركها برفق.

يمشط الشعر باستخدام فرشاة الشعر، ثم يترك عليه مدة 20 دقيقة تقريبا.

يغسل الشعر باستخدام الشامبو المعتاد. يستخدم العلاج مرتين كل أسبوع.