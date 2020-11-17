تعاملنا مع الأزمة بكفاءة.. مستشار الرئيس للصحة: الدولة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا .. ويشدد على اتباع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي

- بحضور مستشار الرئيس للصحة.. بدء فعاليات ندوة مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية بجامعة الفيوم

- تعاملنا مع الأزمة بكفاءة.. مستشار الرئيس السيسي: الدولة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا

- محافظ الفيوم ومستشار رئيس الجمهورية للصحة يتفقدان مستشفى الباطنة الجامعي

- مستشار رئيس الجمهورية للصحة يشدد على اتباع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي

- مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية يزور مركز أورام الفيوم





انطلقت اليوم فعاليات ندوة "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية" التى أقيمت بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، التي حاضر فيها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ووزير الصحة والسكان الأسبق.

وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وعمداء ووكلاء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلابلكبرى بجامعة الفيوم ، بقاعة الاحتفالات.

رحب رئيس جامعة الفيوم، بالدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذة الزيارة تحمل قدرا كبيرا من الأهمية وتوضح المكانة التي باتت تحتلها جامعة الفيوم ومحافظة الفيوم وسط الجامعات والمحافظات المصرية، حيث تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بمحافظة الفيوم لوضعها على طريق التنمية.

وقدم رئيس جامعة الفيوم، وصفا للمكانة العلمية التي يشغلها أ.د محمد عوض تاج الدين، موجها بضرورة الاستفادة من الندوة التي سيحاضر فيها سيادته حول مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة خصصت مبلغ 100 مليار جنيه للقطاع الصحي لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معظم كليات الطب ومستشفيات وزارة الصحة تضم أقسامًا للرعاية المركزة للصدر، ويوجد بمصر 77 مستشفى أمراض صدرية وحميات بمختلف ربوع الجمهورية، مؤكدًا أن مصر لم تعانِ نقصًا في الأدوية والمستلزمات الطبية طوال أزمة كورونا، فضلًا عن المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية لموقف الأزمة أولًا بأول ومدى تجهيز المستشفيات، في الوقت الذي ساعدت فيه المبادرات الرئاسية في الحد من المرض ومضاعفاته.

وأضاف عوض تاج خلال الندوة التعريفية التي نظمتها جامعة الفيوم تحت عنوان "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية" بحضور الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب أن الدولة واجهت الأزمة بكفاءة إدارية، ومخطط قومي، وخبرات طبية تراكمية لدى الجيش الأبيض، بالإضافة إلى توفير المعدات والأجهزة الطبية، مشددًا أن الوقاية أفضل من أي تطعيمات.

وأعلن مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لإنهاء مشكلة استكمال مستشفى الفيوم العام الجديد لتكون إضافة لمنظومة الرعاية الصحية بمحافظة الفيوم.

وقال الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم إن النظام الصحي في مصر يواجه تحديات كبيرة كما يلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم استطاعت احتواء أزمة كورونا بالتنسيق المتكامل بين مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، ومنذ شهر يونيو الماضي تم استيعاب جميع المرضى بما فيهم مصابي فيروس كورونا من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين فريق العمل.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجنب التجمعات قدر المستطاع، والالتزام بالتباعد والمسافات البينية، لتجنب الموجة الثانية من الإصابة بالفيروس.

من جانب أخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، مستشفى الباطنة بجامعة الفيوم للتأكد من جاهزيتها لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وجاء ذلك عقب الإنتهاء من الندوة التوعوية التي نظمتها جامعة الفيوم تحت عنوان " مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية ".

حضر الزيارة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات القطاع الطبي بالجامعة، والدكتور محمد صفاء مدير مستشفيات جامعة الفيوم.

وشملت الزيارة تفقد غرف وأماكن العزل بالمستشفي الباطنة الجامعي، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على تجهيزات مختلف أقسام المستشفي لإستقبال حالات الإصابة بالفيرس.

جدير بالذكر، أن مستشفي الباطنة الجامعي تضم 120 سريرًا، فضلًا عن 30 سريرًا رعاية مركزة، كما تشمل 42 جهاز تنفس صناعي.

كما ثمن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة والسكان الأسبق جهود الدولة المصرية في التعامل مع وباء كورونا بكل احترافية وجدية بتشكيلها خلية أزمة برعاية وتوجيهات القيادة السياسية وقبل ظهور المرض في مصر مشيدًا بدور الكوادر الطبية البشرية والتي مثلت العمود الفقري للتعامل مع هذه الأزمة بالإضافة إلى البنية التحتية الجيدة المتاحة بالقطاع الطبي المصري.

وأوضح أن هناك بعض الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية بمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا كوباء ومنها استدعاء الجالية المصرية من مدينة ووهان بالصين ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمطارات والموانئ المصرية بالإضافة إلى توفير الأدوية والأجهزة الطبية والتمويل اللازم لدعم القطاع الطبي في مصر والذي بلغ مائة مليار جنيه مصري ، مشيدًا بدور الجامعات خلال الأزمة بتجهيز المستشفيات الجامعية والمدن الجامعية وتحويلها إلى مستشفيات عزل.

وأضاف أن فيروس كورونا المستجد هو مرض صعب ومستجد لذا فالجسم لا يستطيع مقاومته كما أنه سريع الانتشار والوسيلة الوحيدة المؤثرة للوقاية منه هي الحماية الشخصية واتباع الإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية والمحافظة على التباعد الاجتماعي لأننا ما زلنا في الأزمة بالرغم من تناقص الأعداد ولكن علينا اتخاذ الحذر خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الدكتور أحمد الأنصاري بوجوده في رحاب جامعة الفيوم، وبالتعاون الدائم والمستمر بين الجامعة والمحافظة فيما يتعلق بكافة الأمور التي تسهم في تطوير المحافظة على مختلف الأصعدة، ومشيرا إلى أن الندوة التي تستضيفها جامعة الفيوم ويحاضر فيها أ.د محمد عوض تاج الدين تأتي في إطار جهود القيادة السياسية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص الدكتور محمد عوض تاج الدين على زيارة ودعم مركز أورام الفيوم. وكان في استقباله الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام (مركز أورام الفيوم)، وتفقد مستشار الرئيس وحدات المركز المختلفة داخل مركز أورام الفيوم.

وأعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة أهالي محافظات شمال الصعيد، مشيدا بالمجهود المبذول من مجلس الإدارة والعاملين به من أطباء وموظفين، وبالانجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والأشعة التشخيصية والأشعة المقطعية "ووحدة الكشف المبكر عن أورام الثدى (الماموجرام) وحدة العلاج الاشعاعي.

ودعا الدكتور عوض تاج الدين رجال الأعمال لدعم مركز أورام الفيوم، لمساعدة أهالي محافظات شمال الصعيد، وتقديم الدعم المعنوي لمرضى الأورام، لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير، الذي يخدم اهالي محافظات شمال الصعيد.

وفي ختام الزيارة أهدى مجلس إدارة مركز أورام الفيوم درع المركز لمستشار الرئيس تقديرا لدعمة وزيارة مركز أورام الفيوم.

يذكر أن الدكتور عوض تاج الدين كان وضع حجر الأساس لإنشاء مركز أورام الفيوم منذ 18 عاما عندما كان يشغل منصب وزير الصحة.

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