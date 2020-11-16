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رياضة

فترة التوقف الدولي.. محمد النني ينضم لقائمة نجوم عالميين أصيبوا بـ كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، إصابة محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا.

الاتحاد المصري أعلن أن عينة النني هي العينة الوحيدة الإيجابية بين لاعبي المنتخب، ليتأكد غيابه عن مواجهة توجو غدًا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

النني انضم لزميله في المنتخب محمد صلاح، والذي تم تشخيصه نهاية الأسبوع الماضي بـ فيروس كورونا، ليتم استبعاده من معسكر المنتخب.

صلاح والنني انضما لقائمة طويلة من النجوم الذين أصيبوا بفيروس كورونا في فترة التوقف الدولية، وهو ما سنستعرضه تباعًا في هذا التقرير.

- أعلن الاتحاد الإيرلندي، عن إصابة مات دوهيرتي لاعب نادي توتنهام بفيروس كورونا

- الاتحاد الأوكراني أعلن اليوم عن إصابة 3 لاعبين بـ فيروس كورونا، بعد اكتشاف 4 حالات إصابة الأسبوع الماضي.

- الاتحاد الإيرلندي أعلن الأسبوع الماضي إصابة الان براون لاعب المنتخب بفيروس كورونا بعد مشاركته أمام المنتخب الإنجليزي

- جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها ألكيس تيليس لاعب المنتخب البرازيلي ونادي مانشستر يونايتد إيجابية بفيروس كورونا.

- أصيب جابريل مينينو لاعب المنتخب البرازيلي بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.


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