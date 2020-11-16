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توك شو

هندافع عن أمننا في أي مكان.. رسالة قوية من أحمد موسى لجماعة الإخوان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:27 م
أحمد موسي
أحمد موسي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى إن القطع البحرية المصرية عبرت من السواحل التركية وسط دهشة من الإعلام التركي والمصري المتواجد في تركيا فتساءل الخونة عن تواجد القطع البحرية المصرية في البحر الأسود قائلا «الإخوان بيموتوا».

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمن القومي المصري ندافع عنه من الخليج العربي إلى المغرب العربي وحتى بحيرة فيكتوريا جنوبا مؤكدا امتلاك مصر القوة ولكن دون الاعتداء على أحد.

وأكد أن أعلام مصر مرفوعة في قلب إسطنبول على مقر المفوضية المصرية ومرت القطع المصرية بالعلم المصري من البسفور وهو ما أغضب الأتراك وأغضب العملاء وتساءل محمد ناصر العدو الخائن عن وجود تدريبات عسكرية ولا يعلمون ماذا يفعل الجيش المصري فهم يدعمون أردوغان باحتلال أراضي ويرفض أن تدافع مصر عن أمنها القومي.
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