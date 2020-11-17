الصحراوي الغربى مقبرة المسافرين.. أهالي قنا يطالبون بوضع "طريق الموت" بخطة التطوير.. صور

حالة من الاستياء الشديد تنتاب مواطنو محافظة قنا بصفة خاصة ومحافظات الصعيد بصفة عامة بسبب تدهور حالة الطريق الصحراوى الغربى الذى أطلق علية اسم (طريق الموت) لكثرة الحوادث المؤلمة في الأونة الأخيره الذي راح ضحيتها اعداد لايمكن السكوت عنها والاستهانة بتلك الأرواح ، فالطريق متهالك ويفتقد إلى الخدمات، ونقاط الإسعاف ولا يوجد علامات إرشادية أو إنارة ، لذا يجب وضع الطريق ضمن خطة الحكومة الخاصة بتطوير شبكة الطرق.





قال المهندس هيثم جاب الله ابو الحجاج فى رسالة بعث بها لخدمة بين الناس بصدى البلد: اغيثونا وانظروا الينا بعين الرحمة كل يوم أخبار مفجعة عن حوادث اليمة راح ضحيتها عشرات من الشباب والشيوخ وسيدات وأطفال وطالبنا عدة مرات بسرعة صيانة الطريق ورفع كفاءته حفاظا على أرواح المواطنين ولكن دون جدوى.





للتواصل مع القارئ

٠١٠٩٥٢٠٩٥٨٠

اقرأ ايضا









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



