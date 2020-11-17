Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

الصحراوي الغربى مقبرة المسافرين.. أهالي قنا يطالبون بوضع "طريق الموت" بخطة التطوير.. صور

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
حالة من الاستياء الشديد تنتاب مواطنو محافظة قنا بصفة خاصة ومحافظات الصعيد بصفة عامة بسبب تدهور حالة الطريق الصحراوى الغربى الذى أطلق علية اسم  (طريق الموت) لكثرة الحوادث المؤلمة في الأونة الأخيره الذي راح ضحيتها اعداد لايمكن السكوت عنها والاستهانة بتلك الأرواح ، فالطريق متهالك ويفتقد إلى الخدمات، ونقاط الإسعاف ولا يوجد علامات إرشادية أو إنارة ، لذا يجب وضع الطريق ضمن خطة الحكومة الخاصة بتطوير شبكة الطرق.

قال المهندس هيثم جاب الله ابو الحجاج فى رسالة بعث بها لخدمة بين الناس بصدى البلد:  اغيثونا وانظروا الينا بعين الرحمة كل يوم أخبار مفجعة عن حوادث اليمة راح ضحيتها عشرات من الشباب والشيوخ وسيدات وأطفال وطالبنا عدة مرات بسرعة صيانة الطريق ورفع كفاءته حفاظا على أرواح المواطنين ولكن دون جدوى.

للتواصل مع القارئ 
٠١٠٩٥٢٠٩٥٨٠
اقرأ ايضا


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إنجازات السيسي في قنا.. انتهاء العمل في محور الشهيد باسم فكري والافتتاح قريبا

طريق الموت يحصد أرواح أهالي البداري بـ أسيوط.. شاهد

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. المتسببة الأولى في انفصال تامر حسنى عن زوجته

بيبو هيشيل الكأس.. تركي آل الشيخ يدخل في نقاش مع عمرو أديب بسبب الأهلي والزمالك

لأولياء الأمور.. أفضل النصائح لحماية أطفالك من خطر كورونا في أتوبيس المدرسة

وسط تنفيذ ضربات جوية.. أبي أحمد يعلن انتهاء مهلة استسلام قوات إقليم تيجراي

لاعبو المقاصة يتمكسون بالرحيل عن الفريق

ميدو: محمد صلاح مهمل وجعلنا أضحوكة أمام العالم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناوله بين الوجبات .. عصير قصب السكر يقوي المناعة ويعالج نزلات البرد

لأولياء الأمور.. أفضل النصائح لحماية أطفالك من خطر كورونا في أتوبيس المدرسة

أسعار ام جى 2021 الرسمية لشهر نوفمبر في مصر