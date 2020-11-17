أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر2020 وفقا لاخر تحديث لبنك مصر .
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الثلاثاء 15.60جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 18.45 جنيه للشراء و18.61جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.53جنيه للشراء و 20.77 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..ساويرس يستحوذ على واحدة من أكبر شركات إنتاج الذهب في العالم
وسجل الفرنك السويسرى 17.08 جنيه للشراء و 17.22جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.79 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 14.87 جنيه للشراء و 15.02 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.36 جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الثلاثاء 15.60جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 18.45 جنيه للشراء و18.61جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.53جنيه للشراء و 20.77 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..ساويرس يستحوذ على واحدة من أكبر شركات إنتاج الذهب في العالم
وسجل الفرنك السويسرى 17.08 جنيه للشراء و 17.22جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.79 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 14.87 جنيه للشراء و 15.02 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.36 جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.