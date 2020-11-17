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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:03 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر2020 وفقا لاخر تحديث لبنك مصر .

استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الثلاثاء 15.60جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء


سجل سعر اليورو 18.45 جنيه للشراء و18.61جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.53جنيه للشراء و 20.77 جنيه للبيع.

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وسجل الفرنك السويسرى 17.08 جنيه للشراء و 17.22جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.79 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع .



اسعار العملات الاسيوية اليوم الثلاثاء

سجل ين يابانى نحو 14.87 جنيه للشراء و 15.02 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.36 جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.


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