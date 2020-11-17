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اقتصاد

خبير اقتصادي: 2 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر.. وإقرار تشريعات لتنظيم القطاع ضرورة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
التجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية
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علياء فوزى
طالب الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بضرورة إقرار تشريعات لتنظيم التجارة الإلكترونية حيث زادت تداعيات جائحة كورونا من أهمية هذه التشريعات ففي ظل تقييد حركة التنقل، أصبحت التجارة الإلكترونية والوسائل الرقمية هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلع والخدمات، وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية على زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر أهمها معدل إصدار بطاقة الائتمان الذى يزيد سنويًا حوالى 40%.

وأشار السيد إلى أن نمو حجم التجارة الإلكترونية فى السوق المصري خاصة مع انتشار فيروس كورونا حيث سجلت نحو 2 مليار دولار أى ما يعادل ( 31.5 مليار جنيه ) مصري تقريبًا ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في مصر 2.7 مليار دولار خلال عام 2020 فضلا عن تزايد في فى أعداد المتعاملين لنحو 17 مليون مواطن.

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وأكد السيد ،فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن هذا العدد قابل للزيادة نظرًا لـ نمو أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر حيث بلغ عددهم أكثر من 48 مليون مستخدم ( أي 50% من سكان مصر تقريبًا ) ومن المتوقع زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر نظرًا لزيادتها في العالم بشكل كبير حيث بلغت حجم إيراداتها عالميًا خلال عام 2019 (3.5 تريليون دولار ) ومن المتوقع أن ترتفع هذا العام 2020 لتصبح 4 تريليونات دولار.

تابع "من ثم يكتسب قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بـ"التجارة الإلكترونية" أهمية خاصة حيث وضع القانون نصوصًا حاسمة لحماية بيانات العملاء الشخصية، وأكد مشروع القانون أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أى بيانات أو معلومات شخصية مسجلة فى سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشؤون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو عناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أى من الجهات المذكورة أو العاملين بها بحكم وظائفهم ما لم يتم بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانونا أو بقرار قضائى مسبب.

وأوضح السيد أن مشروع القانون ألزم الجهة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة وأن يتم جمعها فى حدود ذلك الغرض، وعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما".
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