نشرة البرلمان| حالة واحدة لإغلاق الحضانات.. ننشر عقوبة شاب أجبر طفلته شرب الحشيش

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأثنين 16 نوفمبر:برلماني يطالب بتطبيق القانون على المخالفين لارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاقرئيس الشيوخ يشيد بدور وزارة الهجرة.. ويؤكد: تحافظ على المصريين بالخارج |صورقبل التصويت غدا.. ننشر لجان الشيوخ النوعية باللائحة الجديدة واختصاصاتهاتضامن البرلمان: حالة واحدة لإغلاق الحضانات بشكل كاملآخر موعد للطعن على نتيجة انتخابات مجلس النوابأجبر طفلته على شرب الحشيش.. تعرف على عقوبة شاب بورسعيد