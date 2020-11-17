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سيارات

بيجو دبي تشارك آيڤس فى مجال تأجير السيارات

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محسن مجدى

أعلن الوكيل الحصري لشركة بيجو في دبي والإمارات الشمالية، عن دخوله في شراكة مع “آيڤس” شركة تأجير السيارات الحائزة على جوائز بارزة، سيتم من خلالها توفير خيارات تأجير مميّزة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.


وضمن هذا الإطار، توفر سويدان التجارية عقود إيجار جاذبة لمدّة عام أو عامين مع خيار التمديد لسنة ثالثة وذلك بلا أية مشاكل، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسمح للعملاء استئجار أي طراز بيجو بدون الاستثمار طويل الأمد المرتبط بشراء سيارة، وعبر هذه الشراكة مع "آيڤس" يمكن للعملاء الاستفادة من إمكانية قطع مسافة مقدارها 30,000 كيلومتر في السنة، مع ميزة الخدمة والصيانة المجانية، والتسجيل المجاني والتأمين المجاني، كما سيحظى العملاء بخيار امتلاك المركبة، أو انتقاء سيارة جديدة بنهاية فترة الإيجار.


وقال جايمس لوكسباشر، مدير عام ’آيڤس الإمارات لقد سرعت الجائحة التي يشهدها العالم الكثير من التغيّرات في سلوك العملاء ودفعت الأفراد لإعادة التفكير في خيارات تنقلهم.


وتتمتع ’آيڤس‘ بأكثر من 40 سنة من الخبرة في الإمارات العربية المتحدة عبر مساعدة العملاء في متطلبات إيجار السيارات، وهي في موقع يسمح لها التكيّف مع الاحتياجات المتغيّرة لعملائها.


 والشراكة مع سويدان التجارية لإتاحة خيار استئجار سيارات "بيجو" قد مكنت "آيڤس" من توفير مركبات رائعة تدعمها واحدة من أفضل وكالات السيارات في المنطقة، ومنذ 2018، تمتعت العديد من طرازات بيجو ببعض أعلى النقاط في استجابة وتعليقات العملاء.


 ومن شأن المستوى العالي من الخصائص القياسية والاعتمادية وراحة السائق المتوفرة بأسعار معقولة أن تجعل بيجو واحدة من أفضل العلامات التجارية من ناحية القيمة المالية في الإمارات، ونحن متحمسون لتوفير عروض تأجير خاصّة مع تأكدنا من إنها ستلقى إعجاب واستحسان العملاء.

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