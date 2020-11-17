سعر الدولار اليوم 17 -11-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.58 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصر، البركة ، الاهلى ،المصرى الخليجى ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، مصر ايران للتنمية ، المصرف المتحد،عودة، ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،المصرى للتنمية الصادرات، الكويت الوطنى NBK، المشرق، التنمية الصناعية ) نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك ( كريدى اجريكول ،بلوم ،التجارى الدولى CIB،المصرف العربى الدولى،الاسكندرية ،العربى الافريقى الدولى،التعمير و الاسكان، فيصل الاسلامى ،العقارى المصرى العربى ) نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنك ابوظبى الاول FAB نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى بنك اتش اس بى سى HSBC نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.58 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصر، البركة ، الاهلى ،المصرى الخليجى ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، مصر ايران للتنمية ، المصرف المتحد،عودة، ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،المصرى للتنمية الصادرات، الكويت الوطنى NBK، المشرق، التنمية الصناعية ) نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..البنك المركزي يوافق على مد أجل سندات دولارية لتصبح 6 سنوات
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك ( كريدى اجريكول ،بلوم ،التجارى الدولى CIB،المصرف العربى الدولى،الاسكندرية ،العربى الافريقى الدولى،التعمير و الاسكان، فيصل الاسلامى ،العقارى المصرى العربى ) نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنك ابوظبى الاول FAB نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى بنك اتش اس بى سى HSBC نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع .