بالأسود.. صابرين بإطلالة تبرز رشاقتها في مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020

أطلت الفنانة صابرين على "الريد كاربت" بإطلالة سوداء جذابة في حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020، المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ لتكريم عدد من الفنانين عن الأعمال التي قدموها خلال العام.
وظهرت صابرين بفستان طويل باللون الأسود اللامع بأكمام طويلة بعدم اعتمادها، واختارت "شال" باللون الأسود، وقامت بوضعه على يديها، واختارت حذاء وحقيبة باللون الأسود، وهو ما زاد أناقتها.
وتركت صابرين شعرها باللون الثلجي منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وتسريحة الويفي، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت صابرين إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت اللون الكشمير الناعم كـ أحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا، لتبرز من جمال عينيها.
وأكملت صابرين إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات، فقامت باختيار كولية وأسورة وقرطين باللون الفضي اللامع، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..