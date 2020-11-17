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أخبار العالم

فيلادلفيا الأمريكية تقر عدة قيود جديدة لمواجهة تفشي كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:51 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
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شريف سيد
أعلن مسئولو مدينة فيلادلفيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إقرار عدة قيود جديدة على المدينة لمواجهة الارتفاع في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة الماضية. 

وقرر المسئولون فرض قيود جديدة على الشركات ومنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، وحظر تناول الأطعة في الأماكن المغلقة بالمطاعم. 

وقالت وزارة الصحة العامة الأمريكية إنها أقرت هذه القيود للمساعدة في "تسطيح منحنى الوباء"، ومنع المستشفيات من أن تغمرها الإصابات وتقليل عدد الوفيات.

ودعت الوزارة إلى ضرورة إغلاق المتاحف والمكتبات والكازينوهات وألعاب البولينج والأروقة وصالات الألعاب الرياضية بينما تنتقل المدارس الثانوية والكليات إلى التعليم عبر الإنترنت فقط.

كما سيتم حظر جميع التجمعات والمناسبات الداخلية التي يشارك فيها أشخاص من أكثر من منزل، في كل من الأماكن العامة والخاصة، مع إعفاءات للمؤسسات الدينية، والتي يمكن أن تعمل بنسبة 5% من الحد الأقصى للإشغال.

وستقتصر التجمعات في الخارج على 10% من السعة القصوى، ولا تتجاوز 2000 شخص في أي مساحات خارجية. ويجب على الأفراد في التجمعات الخارجية ارتداء الأقنعة في جميع الأوقات، ولا يمكن تقديم أي طعام أو مشروبات في تلك المناسبات.

وسيظل تناول الطعام في الهواء الطلق مسموحًا به في المطاعم، ولكن يجب تحديد أحجام الطاولات بأربعة أشخاص داخل نفس المنزل. ويمكن أن تظل متاجر البيع بالتجزئة ومراكز التسوق الداخلية والصالونات وغيرها من الخدمات الشخصية مفتوحة ولكن يجب أن تفرض التباعد الاجتماعي وتتطلب أقنعة في جميع الأوقات.

وشهدت ولاية بنسلفانيا الأمريكة زيادة بنسبة 115 في المائة في حالات كوفيد-19 في آخر 14 يومًا، حيث أبلغت عن متوسط ​​4800 حالة جديدة يوميًا.
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