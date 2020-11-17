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رياضة

أول تعليق من شادي رضوان بعد الانضمام لـ نادي البنك الأهلي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
شادي رضوان
شادي رضوان
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عبد الله هشام
نجح مجلس إدارة نادي البنك الأهلي في الحصول علي خدمات شادي رضوان لاعب النادي الأهلي لمدة موسم علي سبيل الإعارة استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز . 

وكتب رضوان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بشكر النادي الأهلي ومجلس الإدارة ع موافقتهم ع إعارتي لمدة موسم واحد لنادي البنك الأهلي خطوه كنت محتاجها وخطوة مهمة في مستقبلي، ان شاء الله اكون عند حسن الظن واقدم موسم كويس للفريق ولنفسي". 

وفي وقت سابق أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ‏إلى فريق البنك الأهلي لمدة سنة، على سبيل الإعارة.

وأتم أمير توفيق الاتفاق مع مسئولي البنك الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعارة اللاعب، وذلك في إطار منح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات.

وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبا الأهلي". 

يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.
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