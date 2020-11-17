أول تعليق من شادي رضوان بعد الانضمام لـ نادي البنك الأهلي

وكتب رضوان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بشكر النادي الأهلي ومجلس الإدارة ع موافقتهم ع إعارتي لمدة موسم واحد لنادي البنك الأهلي خطوه كنت محتاجها وخطوة مهمة في مستقبلي، ان شاء الله اكون عند حسن الظن واقدم موسم كويس للفريق ولنفسي".

وفي وقت سابق أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ‏إلى فريق البنك الأهلي لمدة سنة، على سبيل الإعارة.





وأتم أمير توفيق الاتفاق مع مسئولي البنك الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعارة اللاعب، وذلك في إطار منح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات.





وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبا الأهلي".



