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رياضة

لوس أنجلوس الأمريكي يشكو بيراميدز بسبب عمر جابر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:06 ص
عمر جابر
عمر جابر
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عبدالله هشام
قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس المرمى بنادي لوس انجلوس الأمريكي، إن ناديه يستعد لشكوى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
وأضاف زكي عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لوس أنجلوس وقع بندا في عقد بيع عمر جابر الى بيراميدز، بأحقيته في الحصول على 200 ألف دولار قيمة نسبة مشاركته مع الفريق".
وأكمل تصريحاته:" أطالب مسئولي بيراميدز بحل الأزمة وديا مع لوس أنجلوس، خاصة وأن النادي لديه رغبة في التصعيد".

واستطرد: " أحاول اثناء مسئولى النادي الأمريكي، عن تصعيد الأزمة مع بيراميدز منذ فترة طويلة".
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