فودة يشهد حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بشرم الشيخ ويكرم الفنانين

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الليلة حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة الخامسة من المهرجان، وذلك على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، والمقام تحت رعايته، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في الفترة من 16 الي 20 نوفمبر 2020 بإسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأس المهرجان شرفيًا الفنانة سميحة أيوب ويرأس المهرجان المخرج المسرحي الشاب مازن الغرباوي ، ويرأس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي.





حضر الافتتاح الفنانة سميحة ايوب، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، والإعلامي الكبير مفيد فوزي وعددًا كبيرًا من فنانين مصريين، وبحضور الوفود العربية المشاركة وقدم حفل الافتتاح الفنانة لقاء سويدان والفنانة منة بدر تيسير، وسيف حميدة.





وكرم المهرجان النجوم حنان كرم مطاوع وتم منحها درع المهرجان الشبابي، والفنان بيومى فؤاد وتم منحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديري، وتم تكريم الفنان اللبناني قاسم اسطنبولي كأفضل شخصية عربية شابة لعام 2019، والمخرج المصري إسلام امام كأفضل شخصية مصرية شابة.





قدم أغنية حفل الافتتاح المطرب الشاب عماد كمال، والمطربة الصغيرة أروى محمد صالح وهي أحد أبناء مدينة شرم الشيخ من النجوم الصاعدةوالمواهب التي يرعاها محافظ جنوب سيناء.





قام المحافظ بالمشاركة بتكريم الفنانين المكرمين، والقي كلمة أعرب فيها عن سعادته لاقامة هذا المهرجان على ارض مدينة شرم الشيخ مدينة السلام والجمال، وتحقيقه نجاحًا باهرًا بدليل إقامته في دورته الخامسة.





وأعلن المحافظ عن بدء تطوير المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء العاصمة بالتعاون مع وزارة الثقافة وإعادة إحياء الفن الاصيل واقامة الحفلات والمهرجانات الفنية من خلاله.





وهنأ المحافظ المكرمين وجميع المشاركين متمنيا لهم دوام النجاح للمهرجان .



