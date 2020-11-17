يكبرها بعشرات السنين.. إجبار قاصر على الارتباط لرعاية أطفال زوجها من نفس عمرها

لم تتخط بأعوامها حدود الطفولة والألعاب، حتى وجدت نفسها عروسا ، تزف إلى رجل يكبرها أضعاف عمرها، وتحت سلاح الإجبار؛ زفت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا ، على رجل يبلغ من العمر 48 عامًا ، في الفلبين.





وفي صور تقشعر لها الأبدان تظهر الرجل يحتضن ابنه المراهق في بلدة "ماماسابانو" في مقاطعة "ماجوينداناو"، وفي صورة أخرى شوهد وهو يقبل الفتاة الصغيرة على خدها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وأصبحت العروس الطفلة، الزوجة الخامسة لـ"عبد الرزاق أمباتوان" في حفل زفاف استمر لمدة يوم حتى إتمام الشعائر، ولم يبد عبد الرزاق أي ندم على الزواج من طفة، وقال: "أنا سعيد لأنني وجدتها وأقضي أيامي معها في رعاية أطفالي".





ويخطط المزارع لإنجاب أطفال مع زوجته عندما تبلغ العشرين من العمر، وأضاف أنه سيرسلها إلى المدرسة حتى تتمكن من الدراسة أثناء انتظارها لتكون جاهزة لإنجاب الأطفال، ولكن في الوقت الراهن عليها الاعتناء بأطفاله الذين يبلغون نفس عمرها.



