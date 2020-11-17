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فن

مثال للشخص الذكي.. شيما صابر توجه رسالة لـ تامر حسني بعد عودته إلى بسمة بوسيل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
شيما صابر
شيما صابر
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مصطفى كرم
علقت الاعلامية شيما صابر على طريقة الصلح بين الفنان تامر حسني وزوجته

وكتبت شيما صابر عبر حسابها على إنستجرام "‏‎#تامر_حسني في طريقه احتوائه لزوجته ورده عليها بيعلم رجاله كتير اوي دروس متنتهيش ..من زمان و انا بشوفه حقيقي مثال للشخص الذكي الناجح صاحب المواقف المدروسه ..تحيه  علي احساسه بالمسؤولية كونه شخص ملهم في هذا المجتمع".

يذكر أن خبر انفصال النجم تامر حسنى وزجته بسمة بوسيل آثار جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية ،وتصدر الثنائى تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد إعلان الاخيرة الانفصال، ونرصد لكم فى التقرير القصة الكاملة من الانفصال إلى العودة.

وأعلنت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني انفصالهما عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

ومنذ قليل وجه الفنان تامر حسني رسالة الى زوجته المغربية بسمة بوسيل عقب اعلانها يوم الجمعة الماضية انفصالهما عبر سوشيال ميديا، مؤكدا حبه لها. 


وكتب تامر حسني  عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بسمة حبيبتي للاسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارع نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي". 

وأضاف: "عشان انتي حبيبتي وأم عيال يوانا ضهرك وسندك مهما حصل".

واختتم تامر حسني رسالته: "متهورة بس بحبك". 

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