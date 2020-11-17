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أخبار العالم

صحيفة أمريكية: ترامب يفكر جديا في توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:33 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها، عن استفسار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من مساعديه خلال اجتماع الخميس الماضي، عن خيارات توجيه ضربة إلى إيران. 

وقالت الصحيفة إن ترامب أراد خيارات لتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع إيران الرئيسية الخاصة بالأنشطة النووية خلال الأسابيع المقبلة. 

وأضافت أن ترامب يرغب بشدة في توجيه ضربة إلى وكلاء إيران في العراق. 

ومن ناحية أخرى، دعا محامي الرئيس الأمريكي، سيدني باول، إلى طرد مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل لتجاهل التحذيرات بشأن برامج التصويت التي زعم باول أنها "مصممة لتزوير" انتخابات 3 نوفمبر.

وقال "باول" لشبكة فوكس نيوز: "لماذا لا تزال جينا هاسبل موجودة في وكالة المخابرات المركزية أمر غير مفهوم، ويجب طردها على الفور" مشيرًا إلى المشكلات المزعومة في برنامج نظم التصويت المستخدم في العديد من الولايات الرئيسية التي كانت ساحة المعركة خلال يوم الانتخابات. 
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