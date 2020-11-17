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منوعات

لغز محير.. رجل يعثر على سيدة دفنت حية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تعثرت أقدام رجل في مشهد مفزع وهو في طريقه؛ حيث عثر على جثمان سيدة دفنت حية في إحدى الغابات الروسية، فأبلغ الرجل الشرطة عن وجود جثة امرأة دفنت حية وبطريقة غريبة داخل الغابة.

كانت المرأة شبه مدفونة في غابة بين سان بطرسبرج وضاحية يونتولوفو التي يقطنها أكثر من 10 آلاف شخص، وقالت الشرطة إن رجلًا يبلغ من العمر 36 عامًا كان يمشي في الغابة اكتشف بقايا مروعة للمرأة قبل حوالي شهر.

ولم يتم التعرف على المرأة التي كانت ترتدي بدلة رياضية ويعتقد أنها في الأربعينيات من عمرها، كما تم العثور على سلسلة ذهبية في جيبها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتقول التقارير إن المرأة دفنت قبل حوالي 7 أيام ومن المرجح أنها كانت على قيد الحياة وقت وضعها هناك، ولم تكن قادرة على تحرير نفسها من الحفرة، كما كان لديها عدة "جروح صغيرة" في رأسها.

فيما تم إرسال جثتها لتشريحها، وتنتظر السلطات النتائج، وكان الجثمان على بعد 500 متر من طريق سريع يربط المدينة بالضاحية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ،وقعت حادثة أخرى مشابهة، اضطرت خلالها امرأة تدعى  "نينا رودشينكو"، إلى الحفر من داخل قبر؛ بعد أن تعرضت للضرب، ودفنها حية على أيدي جيرانها وهي في حالة سكر، إلا أنها تمكنت من الخروج على قيد الحياة، ولكن أصيبت بإصابات مروعة بما في ذلك كسر في الفك والأنف.

وتزعم التقارير المحلية أن نينا كانت في منزلها في قرية Maryanske في أوكرانيا، عندما اقتحم شقيقان مخموران منزلها، ويُعتقد أن الأخوين يبلغان من العمر 27 و30 عامًا ، ضرباها بمضرب بيسبول وعذباها لمدة ساعتين حتى أغمي عليها وقاما بدفنها.
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