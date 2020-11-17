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رياضة

صوت يذكرني بجدي وجدتي.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للقارئ سعود الشريم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
شارك تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية جمهوره، بصورة للقارئ الشيخ سعود الشريم داخل الحرم المكي.

وكتب تركي ال الشيخ عبر تويتر معلقا على الصورة"‏صوت يذكرني بجدي وجدتي ... الشيخ سعود الشريم ... صوت اذا سمعته ادعو الله ان يجمعنا في الجنه".

وكان تركي ال الشيخ أعلن عبر حسابه على تويتر، توزيع جميع ثروته على أهله بالمملكة العربية السعودية قبل إجراء عملية جراحية بالولايات المتحدة الأمريكية


وكتب ال الشيخ "‏ انا سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي ... انا قبل عمليتي الاخيره ... قسمت ورثي واكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الا شي بسيط ... وقصدي أأمن اهلي بعدي ولايحتاجون احد او تصير مشاكل بينهم ... والي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق ... يعني اهلي يقدرون ".. 
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