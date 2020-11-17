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فن

بعد 3 أسابيع من طرحها | فجأة افترقنا لـ تامر حسني تتخطى 11 مليون مشاهدة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حققت أغنية " فجأة افترقنا " للنجم تامر حسنى 11 مليونا و200 ألف مشاهدة؛ بعد 3 اسابيع من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى".

وأصدر تامر حسني، أغنية أخرى من نفس الألبوم، منذ أيام قليلة، بعنوان "مابطلناش إحساس" وحققت نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو أرقام نسب المشاهدة على اليوتيوب فور طرحها، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.

ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".
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