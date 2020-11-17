حدث ليلا.. ترامب يفكر في قصف إيران.. تركي آل الشيخ يتوقع فوز الأهلي على الزمالك في نهائي إفريقيا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





أعلن الرئيس الأرمني أرمين ساركسيان أنه لا بد من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد، داعيًا إلى تسليم الحكم إلى حكومة وفاق وطني لحين إجراء الانتخابات.





وصل رواد الفضاء الأربعة الذين غادروا الأرض أمس الإثنين، إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك عقب نجاح رحلتهم.





يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا علي نظيرة توجو اليوم في تمام الساعة السادسة مساء علي ملعب ستاد كيغيه بالعاصمة لومى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهله لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.





أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الثلاثاء، على انتقال السلطة بشكل احترافي إلى الفريق القادم بقيادة جو بايدن، في تأكيد فوزه بانتخابات الرئاسة 2020، قائلا: "وهو هذا الشئ الواضح حتى الان".





كشف مسئولون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن نية حكومتها فرض قيودا جديدة في منطقة سيول الكبرى، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





توفى اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم، أثناء محاولته إخماد حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية.





نشر الإعلامي عمرو أديب فيديو له مع تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ولاعب برشلونة ليونيل ميسي في زيارته الأخيرة للملكة العربية السعودية.





كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها، عن استفسار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من مساعديه خلال اجتماع الخميس الماضي، عن خيارات توجيه ضربة إلى إيران.



