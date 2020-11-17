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محافظات

تدشين مبادرة هنجملها بالتعاون مع جامعة الأقصر.. صور

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
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شمس يونس
دشن اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر والمهندس محمد قبطان منسق مبادرة هنجملها على مستوى الجمهورية، مبادرة هنجملها.

وذلك بحضور الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق والدكتورة رضا عطالله المدرس بكلية الآثار ومنسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية وجمال سيد محمد أمين عام الجامعة المساعد وجهاز شئون البيئة بالأقصرومدير عام القوي العاملة طبقًا للبروتوكول المبرم مع المبادرة ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

وتهدف هذه المبادرة إلى تجميل محافظة الأقصر وجامعة الأقصر بـ 1200 شجرة مثمرة تتضمن أشجار زيتون وليمون وتين، وذلك انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع الأقصري.

وسيوقع الطرفان بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمبادرة لإقامة مشتل دائم لجامعة الأقصر لسد احتياجات كليات الجامعة والمحافظة من الأشجار المثمرة وحل جزء كبير من مشكلة الاحتباس الحراري.
تدشين مبادرة هنجملها بالتعاون مع جامعة الأقصر.. صور
تدشين مبادرة هنجملها بالتعاون مع جامعة الأقصر.. صور
تدشين مبادرة هنجملها بالتعاون مع جامعة الأقصر.. صور
تدشين مبادرة هنجملها بالتعاون مع جامعة الأقصر.. صور
تدشين مبادرة هنجملها بالتعاون مع جامعة الأقصر.. صور
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