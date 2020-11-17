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رياضة

بعد حصدهم بطولات.. وزير الشباب يكرم الأبطال الرياضيين المتفوقين بالثانوية العامة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من الأبطال الرياضيين المتفوقين  بالثانوية العامة، والحاصلين على درجات الحافز الرياضى، والذين حصدوا بطولات خلال العام الرياضى 2019/ 2020. 

حضر حفل التكريم كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، نيابةً عن وزير التعليم العالي، وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتورة إيمان حسن ممثلة عن وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وشهد الحفل تكريم 42 بطلا رياضيا من الأسوياء، و5 أبطال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وذلك في ألعاب القفز بالمظلات، الكاراتيه، كرة السرعة، الغوص والإنقاذ، الريشة الطائرة، الهوكي، الخماسي الحديث، السباحة، كرة اليد، السلاح، تنس الطاولة، التايكوندو، الرماية، كمال الأجسام، الكرة الطائرة، الإنزلاق للهواه، الشطرنج، وأبطال الإعاقات الذهنية واللجنة البارالمبية. 

وقال وزير الشباب والرياضة: "نكرم اليوم المتفوقين رياضيًا من طلاب الثانوية العامة تقديرًا لدورهم، وتحفيزًا لهم؛ للاستمرار في التفوق العلمي والرياضي"، مشيرًا إلى أن الطلاب المتفوقين رياضيًا يثبتون أن الرياضة تساعد على تحقيق التميز والتفوق. 

وأوضح الوزير أن التفوق الرياضي خلال فترة الدراسة يأتى بعد بذل مزيد من الجهد، وتنظيم الوقت، ودعم ومساندة الأسرة؛ من أجل التحصيل، والتفوق العلمي في المراحل الدراسية المختلفة، والفوز في مختلف المنافسات الرياضية. 

ومن جانبها، ألقت اللاعبة جيانا فاروق بطلة مصر فى رياضة الكاراتيه ،كلمة على الشباب المكرمين المشاركين فى فعاليات الحفل، أكدت فيها سعادتها بالتواجد بينهم في حفل تكريمهم في إطار تحفيزهم وتقدير نجاحهم الدراسي والرياضي، مشيرة أن فكرة الحافز الرياضي، وممارسة الرياضة أثرت كثيرًا في حياتها الشخصية على المستوي العلمي والبدني والنفسي. 

وسردت "جيانا فاروق" أن من أكبر التحديات التي واجهتها في مرحلة الثانوية العامة عام 2013 تمثلت في التوفيق بين دراستها، والمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه، واستطاعت من خلال استثمار وقتها على الوجه الأمثل، الفوز بذهبية بطولة العالم، والتفوق الدراسي، والحصول على درجات الحافز الرياضي فالتحقت بكلية الصيدلة. 

وأشارت إلى أنها استطاعت النجاح في السنوات الدراسية بكلية الصيدلة، وبالتوازي فازت بعدد 4 بطولات عالم، متمنيةً لجميع المشاركين بالحفل التفوق الدراسي والرياضي، والحفاظ على موهبتهم، والعمل على تعزيزها.
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