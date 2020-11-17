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حوادث

افتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بالغردقة.. اليوم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
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إبراهيم جادالله

يفتتح المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، المقر الجديد لفرع الهيئة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمستشار محمد عبدالعال نائب رئيس الهيئة ورئيس فرع البحر الاحمر.


ويهدف افتتاح المقر الجديد، لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير المقر وتزويده بكافة الوسائل التكنولوجية .


وكان قد شهدا مؤخرا كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة قضايا الدولة بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة.


وأكد وزير الاتصالات أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون مع هيئة قضيا الدولة ومعاونتها لتحقيق عملية التحول الرقمي، مشيرا إلى أن ميكنة أعمال هيئة قضايا الدولة تعد حجر زاوية في بداية مصر الرقمية التي نسعى جميعا لبنائها.


واضاف أن التحول الرقمى مسيرة لا تنتهي، معربا عن ثقته في أن يؤتى التعاون بين الوزارة وهيئة قضايا الدولة ثماره خلال الوقت القريب مع اتمام المرحلة الأولى من هذا المشروع والتوقيع لتنفيذ المرحلة الثانية.

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