Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالبدلة السوداء.. شاهد محمد الشرنوبي بإطلالة جديدة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "تويتر".

 

ظهر محمد الشرنوبي بإطلالة جاذبة، مرتدي بدلة سوداء انيقة، مع بيبيون باللون الأسود، وقميص من الأسفل باللون الأبيض.

 

و اكمل محمد الشرنوبي  مظهره الأنيق مرتدي ساعة بالفضي في معصمه الأيسر.

 

وجاءت التعليقات من قبل متابعيه كالتالي :

 

مشاء الله ربنا يحفظك - شهالصباح الجميل - احلا من كدا ما فيه.

 

و الجدير بالذكر بان انضم الفنان محمد الشرنوبى، لفريق عمل و أبطال فيلم جارة القمر مع كل من الفنان كريم فهمي، وياسمين رئيس،  و إخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي.

 

 

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس و كريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ بدلة كلاسيك.. محمد الشرنوبي لـ الجمهور: قلبي ارتاح

دالا المهندس تنضم لـ فريق عمل فيلم جارة القمر

جو بو غزالي يكشف تفاصيل أولى تجاربه السينمائية

بالأزرق الزهري.. ياسمين صبري تخطف العقل بمهرجان الجونة |صور

كريم قاسم فى إطلالة جذابة على انستجرام.. شاهد

شاهد | زوجة أحمد فلوكس تتغزل في صورته: بحبك

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: إجراء المسح السمعي لمليون طفل حديث ولادة

من ترك صلاة الفجر.. يُحرم من 20 نعمة أبرزها سعة الرزق واستجابة الدعاء

أثناء عبور القطع البحرية في مضيق البوسفور.. قصر الوالدة باشا باسطنبول يتزين بــ علم مصر |صور

سبب فشل انضمام عصام الحضري لنادي زد

بيبو هيشيل الكأس.. تركي آل الشيخ يدخل في نقاش مع عمرو أديب بسبب الأهلي والزمالك

مص الإصبع وإخراج اللسان من علامات جوع طفلك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اقتحامه مطعما .. تصرف غير متوقع من لص يجعله مثارًا للسخرية.. شاهد

حب وسلام.. حكاية فرنسية أشهرت إسلامها وتزوجت من نوبي على أرض أسوان.. شاهد

بعد خروجه للنور .. هل نحتاج إلى تلقي لقاح كورونا كل عام ؟