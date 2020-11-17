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فن

شام الذهبي ابنة أصالة تتألق بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
شام الذهبي
شام الذهبي
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ندى فكري
نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر  خاصية الستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت شام في الصورة بإطلالة بيضاء ساحرة، حيث ارتدت فستانا شتويا باللون الأبيض وكوفية باللون البيج، مما لفت انتباه متابعيها.


وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.


وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.


وقالت أصالة: "الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".


وأضافت: "عملت عليه بعد انفصالي وفي بداية ألمي وصدمتي وذهولي، وكنت أريد أن أهرب بأي طريقة، وذلك من خلال الفن والعمل".


وأشارت أصالة إلى أن أزمتها الأخيرة مع مطلقها طارق العريان لم تفقدها ثقتها بالرجال، مؤكدةً أن أغلب أصدقائها من الرجال، وقالت: "أكثر إنسان في العالم أكن له الحب والاحترام هو رجل وهو أبي، وبالعكس أنا أحب الرجل الصديق والأخ".
شام الذهبي ابنة أصالة تتألق بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام
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