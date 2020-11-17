هل نسيان سجدة في الصلاة يبطلها ؟ الإفتاء تجيب

"لو سهوت فى الصلاة وسجدت بعد التسليم هل يفسد الصلاة ؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.





ورد عبد السميع قائلًا: "لو سها الإنسان فى صلاته و سجد للسهو بعد التسليم من الصلاة فهذا لا يفسد شيئا من الصلاة، لأن سجود السهو اختلف العلماء فى مكانه فبعضهم قال يكون قبل التسليم والبعض الآخر قال بعد التسليم".



وأضاف أن بعض الفقهاء كالمالكية فرقوا بين أن يكون السهو بالنقص وأن يكون السهو بالزيادة فلو سهيت فى الصلاة وأنقصت منها ركنا فيكون سجود السهو قبل التسليم لو زودت فيها هيكون سجود السهو بعد التسليم.



وتابع: "طالما أن هناك خلافا بين الفقهاء فاللمكلف أن يأخذ بالميسور له أو يأخذ بأى رأي فقهي، فهو صحيح ولا حرج فى ذلك".



وقت سجود السهو في الصلاة

قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل.



وأضاف أشرف الفيل، خلال لقائه ببرنامج "اسأل" مع دعاء المذاع عبر فضائية "النهار"، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، فهى من السور المهمة فى الصلاة، ولو تركها فى ركعة من ركعات الصلاة فتكون هذه الركعة يبطل الركعة وليست الصلاة كلها.



وأوضح أن السهو هو أن يترك الإنسان جزءا من الصلاة هل أنه جاء بـ4 ركعات أم 3 فيبني على الأقل ويأتى بركعة أخرى ويسجد سجود السهو بعد السلام لأنه قد تكون هذه هى الركعة الخامسة، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك نقص فى الصلاة فالسجود قبل التسليم وإذا كانت زيادة فى الصلاة فالسجود يكون بعد التسليم.



وتابع أشرف الفيل قائلًا: "يجب على المصلى أن يحافظ على السنة القلبية للصلاة لأنها تمهد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة، وأنه إذا أراد أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك".