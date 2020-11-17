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رياضة

الحضري يشارك في مران سيراميكا كليوباترا الصباحي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
شارك محمد الحضري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في أول تدريبات فريقه صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان النادي ضمه قادما من نادي النجوم.


ووصل الحضري إلى معسكر فريق سيراميكا كليوباترا بمحافظة الإسماعيلية مساء أمس الإثنين، قبل أن يخوض أول تدريباته مع فريقه الجديد داخل معسكره المغلق بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء.


وانخرط الحضري في تدريبات قوية مع زملائه الحراس محمود شكري وحمزة عوض ومحمد جمال، حيث خصص لهم مدرب الحراس مصطفى عفيفي عدد من الوحدات التدريبية في المران الصباحي.


وكان سيراميكا كليوباترا أعلن ضم الحضري من النجوم ضمن 12 صفقة جديدة هم محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.
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