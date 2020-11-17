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رياضة

بعد إصابته بكورونا.. شوبير يكشف مصير مشاركة حازم إمام فى نهائى إفريقيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:13 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلواني
كشف الإعلامى أحمد شوبير عن موقف كل من حازم إمام ومحمد عبد الشافى لاعبا الزمالك، ومحمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى، من المشاركة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى يجمع قطبى الكرة المصرية يوم 27 نوفمبر الجارى.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : حالة حازم إمام تحسنت كثيرًا بعد إصابته مؤخرًا بكورونا وأمامه أسبوع على الأكثر وسيعود لتدريبات فريقه".

وأضاف :" تواصلنا مع مقربين من عبد الشافى لمعرفة حقيقة تجدد إصابته لكن أكد أن اللاعب لم تتجدد إصابته لكنه فقط يحتاج لوقت من أجل الدخول إلى المباريات الرسمية والالتحامات".

وتحدث شوبير عن تطورات موقف محمد هانى الذى تعرض للإصابة فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب فى مباراة الذهاب أمام توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم مؤكدا أن اللاعب أمامه أسبوع على الأكثر ويشارك فى التدريبات الجماعية، وفى حالة غياب محمد هانى الشحات قادر على تعويض غيابه.

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