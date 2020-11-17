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برلمان

نقل النواب تنعى وكيل شرطة المواصلات المتوفى في حريق مسرة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:33 م
وكيل شرطة المواصلات
وكيل شرطة المواصلات المتوفى- أرشفية
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فريدة محمد
نعى النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استشهاد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أثناء قيامه بمهام عمله ومشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.


وتوجه "زين الدين" في بيان، اليوم الثلاثاء، بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.


وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة في شبرا مصر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق.


ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته في المساعدة على إخماد الحريق خوفا على حياة المواطنين إلا أنه سقط داخل الهواية، مما تسبب فى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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