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أخبار العالم

شاهد .. جندي أرمني يكتشف وجود طفل في إحدى القرى خلال الحرب

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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القسم الميداني

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لجندي أرمني علي " تويتر "، يكتشف وجود طفل في إحدى القرى في اقليم كاراباخ خلال الحرب الني وقت بين أرمينيا و آذربایجان.

 

ويظهر الطفل الصغير في المنزل بمفرده دون ابائه، في ظلام كاحل، و يدخل عليه الجندي ليراه جالسا وحيدا علي سرير بمفرده.

 

ثم يبدا الجندي باعطائه بسكويت مع عصير، و يبدا الولد بالتبسم له، و هو جالس علي الارض.

 

و جاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال علي الفيديو كالتالي :

 

- اسم الطفل ارتيوم و والد الطفل مات بالحرب و الام مش معروف وين اثرها

- الحرب لا تولد الا الدمار والتهجير والتشرد والقتل.. اللهيعين هذا الطفل

- دايمًا الاطفال ضحية شي بوجع القلب


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