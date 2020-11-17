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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يكشف حقيقة حدوث واقعة مخلَّة في كلية التربية النوعية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:23 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
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قســـم التعليــــم
صرَّح الأستاذ دكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن الأخبار التي تم تداولها على بعض المواقع الاجتماعية أمس، الاثنين، بشأن حدوث واقعة مخلَّة بكلية التربية النوعية ليس لها أي أساس من الصحة.


وأكد رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة كمؤسسة تعليمية عريقة تعمل على إرساء قواعد الأخلاق داخل جدرانها وخارجها، وأن جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب مشهودٌ لهم بسمو الأخلاق ورفعتها.


وأوضح أن النجاح الذي تحققه الجامعة على جميع المجالات، خاصة في الآونة الأخيرة، قد أثار حفيظة بعض ضعاف النفوس فسوَّلت لهم نشر أخبار ليس لها أي أساس من الصحة.

وأهابت جامعة الفيوم بجميع الصحفيين والإعلاميين الشرفاء تحري الدقة عند نشر الأخبار والتأكد من صحتها، تحقيقًا للهدف الأسمى من مهنة الصحافة وهو نشر الحقائق ومحاربة الشائعات.


وأكدت احتفاظها بجميع حقوقها القانونية تجاه من يسيء إلى مؤسسة علمية عريقة كجامعة الفيوم يشهد لها الجميع بالنجاح وتحقيق الكثير من الإنجازات العلمية والمجتمعية.


وكانت السوشيال ميديا مؤخرا، شهدت تداولًا لخبر يزعم القبض على فتاة وشاب يمارسان الرذيلة داخل مدرج كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم.
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