رئيس جامعة الفيوم يكشف حقيقة حدوث واقعة مخلَّة في كلية التربية النوعية

صرَّح الأستاذ دكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن الأخبار التي تم تداولها على بعض المواقع الاجتماعية أمس، الاثنين، بشأن حدوث واقعة مخلَّة بكلية التربية النوعية ليس لها أي أساس من الصحة.









وأكد رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة كمؤسسة تعليمية عريقة تعمل على إرساء قواعد الأخلاق داخل جدرانها وخارجها، وأن جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب مشهودٌ لهم بسمو الأخلاق ورفعتها.







