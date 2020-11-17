Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكرملين ينفي وجود حسابات للرئيس الروسي على مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
نفى المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) وجود أية حسابات للرئيس فلاديمير بوتين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - ممثلي وسائل الإعلام إلى عدم تصديق التصريحات المزعومة باسم الرئيس بوتين على الشبكات الاجتماعية، مؤكدًا أن الرئيس الروسي لا يستخدم الشبكات الاجتماعية وأية معلومات مقتبسة ومنسوبة إليه هي مزيفة.
وجاءت تصريحات بيسكوف ردًا على سؤال حول منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي ينسب إلى الرئيس بوتين قوله إن: الألمان سيتبعون ميركل بشكل أعمى تمامًا كما اتبعوا هتلر في عام 1939.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد صراع آبي أحمد في تيجراي.. لجنة نوبل للسلام تخرج عن صمتها وتصدر أول تعليقاتها

وصول جثمان الشهيد ياسر عصر استعدادا لدفنه بقرية مشتهر.. شاهد

مفاجأة رمضان صبحي.. تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام توجو

لمقاومة الخمول.. 4 عادات صباحية تساعد على تنشيط الجسم

عيار 18 بـ 705 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-11-2020

بعد حازم إمام .. إصابة محمد حسن لاعب الزمالك بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصف ساعة رعب.. بريطانية تقع ضحية هجوم كلب شرس.. ومالكه يواجه عقوبة السجن

أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland اليوم في مصر.. صور

نشرة الصحة والمرأة.. مشروبات طبيعية لمحاربة الفيروسات.. و9 أسباب تؤدي إلى الولادة المبكرة