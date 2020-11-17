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رياضة

عصام الحضرى يستعرض عضلاته بالجيم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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منار نور
استعرض عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر عضلاته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

ونشر عصام الحضرى مجموعة من الصور خلال تواجده في احدى صالات الجيم ، وتفاعل عدد كبير من محبي عصام الحضرى الذي وصفوه بالشباب رغم سنه. 

وكان اعلن محمد دياب العضو المنتدب لنادي "إف سي زد" عن توقف المفاوضات مع عصام الحضري اسطورة حراسة مرمي منتخب مصر استعدادا لإنضمامه للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية وعودته للعب كرة القدم بعد الاعتزال . 

وقال دياب، في تصريحاته : خلال اجتماع النادي بعصام الحضري؛ تحدثنا في الفنيات، وتفقد الملعب والمنشآت الجديدة، ولم نتطرق للحديث عن الأمور المادية". 

وأضاف : سبب عدم اتمام الاتفاق مع الحارس التاريخي؛ هو ضيق الوقت لانه ليس كافيا لتفعيل الارتباط الموسم القادم وكان كل الحديث عن فنيات كرة القدم وبعيدة تماما عن الماديات والامور المالية التى لم يتم التطرق اليها في ذلك الوقت . 
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