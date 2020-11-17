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اقتصاد

زارها السفير الأمريكي اليوم.. أهم 8 معلومات عن محطة مياه الشرب بروض الفرج

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:06 م
جانب من زيارة السفير
جانب من زيارة السفير الأمريكي لمحطة روض الفرج
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آمنة عبدالعظيم
تعد محطة مياه الشرب بروض الفرج، أقدم مشروع معالجة مياه تم تنفيذه بالتعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المعونة الأمريكية قبل حوالى 36 عاما تقريبا، والتى زارها اليوم السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

اليك ابرز المعلومات الخاصة بمحطة المعالجة: 

تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 22 فدانا.

تبلغ طاقتها التصميمية حوالى 850 ألف متر مكعب يوميا.

تقوم المحطة بخدمة نحو 5 ملايين نسمة يوميا من سكان العاصمة.

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يذكر أن محطة روض الفرج تعد من أكبر محطات مياه الشرب بالقاهرة وتم انشاؤها منذ أكثر من 100 عام، وبفضل الصيانة المستمرة وأعمال الإحلال والتجديد تعمل بكفاءة حتى الآن.

يقع بداخلها المقر الرئيسي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويوجد بها أحد أكبر المعامل المركزية لمتابعة عمليات إنتاج مياه الشرب بالقاهرة، وتقع على بعد دقائق من المعمل المرجعى بشبرا الخيمة.


وقامت هيئة المعونة الأمريكية بعمل توسعات للمحطة عام 1984 من خلال إنشاء المروقات، المرشحات، مآخذ العكرة، عنبر الطلمبات للمياه المرشحة، عنبر الكيماويات ، عنبر الشبة.
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