كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستحيل (شعر)

سأظــل أكتــب ما حييـــت

عن الحـب والظلــم والبكاء

سأظــل أكتـب عني وعنك

كلما لاح في الأفق ضيــاء

سأظل أكتـــب أنني أحببتك

وكنت لي يوما كل الرجاء

سأظل أروي في سطوري

أن جرح الحب لم يزل يقطر دماء

فهل أعيـاك أنت يوما ما حـل بي

هل آذتك آلامي وموت أحلامي

و صرخات قلبي وصوت البكاء

أو هل اتخــذت من حبنـــا درسا

فأيقظ عذابي ضميرك من الفنـاء

أم جئت بقنـــاع جديد لتقول أحبــك

وتريد أن أصــــــدق هذا الهراء

أريد أن أخبرك بصدق شيئا مهـما

لا يغفر القلب ابدا لمن ناصبه العداء

وقلبي الآن قد ولد جديدا

لقد استفاق ورأي نور الضياء

ولا أخفيك سرا ..ولا أستميحك عذرا

فأنا تغيرت تماما

فلا أذكر الحب الذي من ماضينا كان

ما عدت أنت الذي تعطيني الأمـــان

و لقد أشرقت شمس في حياتي

فعوضتني عن عثرات الزمـــان

أتذكر البحر الذي كنا نجلس

سويا على شاطئه

فإنه ما زال موجودا ..

وما زلت أذهب إليـه

لأروي له كيف الأقدار تغير لنا الحياة

رغم أنه ما زال بقلبي شيـئا غـامضا

لا أعرف مبدأه من منتهاه

وجرحا مهما طـــال الزمن لن يجف

وذكريـــــات عـــائمة على الشطــآن

تحذرني من أن أقتــرب من جديــــد

لأي حـــب آ ت أو حلـــم سعيــــــد

أصبحت أخاف منك ومن كل البشـر

يا أملا أسعدني يوما ..

وأتلف ما بقي العمر

وبـــــاعد بيني وبيـن كل جميـــــــل

وأقنعني بأن الحب الصادق

في الحياة شيء مستحيل

فكيـف يكــــون للحـب دليـــل

ما زلت أريد برهانا

على صدق المشاعر

أريد أن أعرف

لأن القلب ما عاد يقنع بالقليل