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ثقافة

هيئة الكتاب تطرح كتاب تطوير المواقع الإخبارية لـ علي التركي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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قسم الثقافة
أصدرت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، كتاب "تطوير المواقع الإخبارية"، للكاتب الصحفي علي التركي. 

ويلقي الكتاب الضوء على عملية التطوير التي تحتاجها المواقع الإخبارية، والتحديات التي تواجها خاصة في ظل تنامي دور مواقع التواصل الاجتماعي. 

ويقدم الكتاب، تصورًا لكيفية تنفيذ عملية التطوير داخل المواقع الإخبارية، ويستعرض أهم المشكلات التي تواجهها خصوصًا المتعلقة بأداء الصحفيين، وكيفية مواجهة مقاومتهم لتغيير النظام الإداري الذي تعودوا عليه، وتدريبهم على الوضع الجديد لتحقيق التقدم والوصول إلى الأهداف.

كما يضم شرحًا لطرق تقييم المواقع الإخبارية، وأهم المشكلات الإدارية والتحريرية والتقنية والتسويقية وطرق مواجهتها ووضع حلول لها.

ويستعرض الكتاب خطة تنفيذ عملية «التطوير» داخل الموقع، بدءًا من اختيار الفريق، مرورًا بدراسة السوق، وتقييم الأوضاع القديمة، حتى الهيكلة والإعداد لتنفيذ المخططات الجديدة، وطرق التحلل وتطبيق التغيير وتثبيته.

يذكر أن الكاتب الصحفي علي التركي صدر له كتاب "صناعة المواقع الإخبارية" في 2017، عن دار روافد للنشر، وصدر منه طبعتين حتى الآن.
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