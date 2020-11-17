فتاوى تشغل الأذهان.. عقوبة نسيان ذكر الله.. هل شرب الشيشة حرام.. هل نسيان سجدة في الصلاة يبطلها؟ هل يجوز الاكتفاء بالكفارة لمن أفطر في رمضان بعذر؟ هل تقبل الصلاة بالحذاء؟

فتاوى تشغل الأذهان

تتحسر عليك نفسك.. على جمعة يوضح عقوبة نسيان ذكر الله

هل تجوز الصلاة بملابس البيت؟

هل شرب الشيشة حرام؟

هل تقبل الصلاة بالحذاء؟

هل نسيان سجدة في الصلاة يبطلها؟

هل يجوز الاكتفاء بالكفارة لمن أفطر في رمضان بعذر؟

هل يجوز إعطاء النذر لشخص غير الذي نويته









تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.





فى البداية، قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية وعضو كبار هيئة العلماء، إن ذكر الله تعالى أكبر من الصلاة وهي عماد الدين، وأكبر من الصيام، وأكبر من الحج بمعنى أنه يكتنف تلك العبادات كلها، فذكر الله هو بداية الصلاة.









وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله قال: ليس ساعةٌ من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يومًا فيومًا وساعةً فساعةً، ولا تمر به ساعة لم يذكر الله فيها إلا وتقطعت نفسهُ عليها حسرات، فكيف إذا مرَّت به ساعة مع ساعة ويومٌ إلى يومٍ.









وورد سؤال مضمونه: " هل يجوز أن أصلي بملابس البيت ؟"، أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.















وأجاب عاشور قائلًا إنه يجوز طالما أن اللبس محتشم ويستر العورة ومهندم، كما يجب الا تكون ملابس ضيقة تشف العورة وعليكِ بالخشوع والا يظهر الإنسان عورة.









ثم ورد سؤال آخر: " هل شرب الشيشة حرام ؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأجاب عاشور قائلًا إن الشيشة حرام فهي تنقل الأمراض لدرجة ان الدولة منعتها في المقاهي مع انتشار فيروس كورونا، كما أن المعسل والدخان الموضوع فيها ضار جدا بالصحة والناس كلها تعرف ذلك وتعرف أنها ضارة، فالأفضل مجاهدة النفس والاقلاع عنها حتى لا تضر صحتنا ولا نضر من حولنا ونحن لا نريد أن نكون سببا في الإضرار بأنفسنا أو بالناس.









وأما عن " الصلاة بالحذاء.. هل تقبل ؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وأجاب عاشور قائلًا إن الأصل في الصلاة أن يخلع الإنسان نعله، لذلك فإن الصلاة في الحذاء تعد خلافا للأصل، لكن يجوز إذا كانت هناك حاجة لذلك وأن يكون الحذاء نظيفا ليس عليه أي نجاسة.









الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عن سؤال "إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل ؟". وأجاب









وأجاب وسام، قائلًا: "إننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل إلى أغلب القيام، ففي هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان، أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن إلى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة".









فيما قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن من أفطر أيامًا من رمضان؛ يجب عليه قضاؤها ما دام ممن يستطيع الصيام وليس من أصحاب الأعذار.









وكان هذا ردًا على سؤال: "هل يجوز إخراج كفارة فقط لمن فاته الكثير من الصيام؟ ".









وفى النهاية "هل يجوز تحويل النذر وإعطائه شخصًا غير الذي نويته؟ "، قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه لا يجوز تغيير النذر بشيء آخر، أو إعطاء النذر لجهة غير التي نذر الناذر أن يهبها النذر.







