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سعيد عامر: هناك معايير أساسية يجب توافرها في شريك الحياة لضمان نجاح الزواج

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:15 م
الشيخ سعيد عامر
الشيخ سعيد عامر
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ندى رأفت

قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن اختيار شريك الحياة المناسب هو أول خطوة لنجاح الزواج واستقرار الأسرة.


وأضاف  "سعيد عامر" خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC MASR2"، أن هناك أسس ومقاييس لاختيار هذا الشريك سواء كانت فتاة أو شاب، مشيرًا إلى أنه إذا تحققت هذه المقاييس والمعاير، سينعم هذا الزواج بالسعادة والمودة والرحمة والذرية الصالحة.


وأشار رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إلى أن الدين الإسلامي يضع هذه الكفاءة بين الشاب والفتاة، وبين الأسرة والأسرة، وتكون الكفاءة اجتماعية، وعلمية، وعقلية، وفكرية، وثقافية، أي كل ما يدخل في هذا الإطار.


وتابع "عامر"، أنه لا يجب أن يكون الزوج أقل من الزوجة، معقبًا: "لازم الزوجة تكون أقل من الزوج"، وذلك على جميع مستويات الكفاءة من الحالة الدينية، والخلقية، والاجتماعية، والعقلية، والاقتصادية، وغيرهم.


وأوضح أن الكفاءة هي أساس الزواج، مشيرًا إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن "المرأة تُنكح لأربع"، وهم لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، وبالتالي هناك معايير في اختيار الزوجة الصالحة وهي المال، والجمال، والحسب والنسب، والدين.


واستشهد "عامر"، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "فاظفر بذات الدين تربت يداك"، مُبينًا أن المال بدون الدين، لا قيمة له، لأنه سيكون وبال ومذلة على الزوج، مؤكدًا أن من يعصم المال والحسب والنسب للمرأة هو الدين فقط، فالدين هو العاصم.

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