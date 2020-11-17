محافظة المنيا تصدر بيانا حول مدرسة الكوامل بمغاغة.. تفاصيل الأزمة

أصدرت محافظة المنيا بيانا توضيحيا بشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول شكوى أهالي عزبة "الكوامل" بمركز مغاغة من عدم صدور قرار تخصيص لمبنى غير مرخص واستخدامه كمدرسة بالجهود الذاتية.





وأكدت محافظة المنيا أنه فور عرض الشكوى على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه بتشكيل لجنة برئاسة اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها مدير التفتيش المالي والإداري، مدير مكتب المتابعة بالمحافظة، مدير التفتيش الفني الهندسي، ممثل للمكتب الفني والشؤون القانونية بالمحافظة.





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واختصت اللجنة بفحص التقرير المعد من قبل مديرية التربية والتعليم حول وضع المدرسة.

وأكد محافظ المنيا أن التقرير أوضح أن المباني المقامة على الأرض بعزبة الكوامل التابعة لقرية عباد شارونة بالوحدة المحلية لقرية أبا الوقف بمركز مغاغة بدون ترخيص ومحرر لها محضر إيقاف أعمال حيث إنها مقامة من البلوك الحجري وغير مكتمل التشطيبات ولا يوجد به اثاث او مقاعد للطلاب.





ولفت المحافظ إلى أن المباني المقامة بالجهود الذاتية لاتنطبق عليها الاشتراطات البنائية الخاصة بالأبنية التعليمية، ويتمثل دور مديرية التربية والتعليم في توفير المعلمين والجهاز الإداري بعد موافقة هيئة الابنية التعليمية على مدى مطابقة المبني لمعايير واشتراطات الأبنية التعليمية.





وقرر المحافظ اغلاق المبنى القائم بعزبة الكوامل والمستخدم كمدرسة، وذلك لحين صدور قرار تخصيص للأرض المقام عليها المبنى من رئاسة مجلس الوزراء لصالح مديرية التربية والتعليم وقيام هيئة الأبنية التعليمية ببناء المدرسة وفقا للاشتراطات البنائية الخاصة بها.

كما قرر المحافظ إعادة التلاميذ من أبناء أهالي عزبة الكوامل من مدرسة المستشار أحمد حسن الى مدرسة عباد شارونة 1، 2 وذلك استجابة لطلب الأهالي.

ووجه المحافظ الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة لمتابعة استصدار قرار التخصيص للأرض المراد انشاء مدرسة عليها، وذلك تمهيدا لقيام هيئة الأبنية التعليمية بإدراج انشاء المدرسة بخطة الهيئة.

كما وجه المحافظ بإدراج "موضوع انشاء المدرسة " ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للمحافظة والذي سيعقد اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر لاصدار موافقة على انشائها بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ،حيث إن الارض المنشا عليها المبنى تم استيفاء كافة المستندات الخاصة بها من "عقد التبرع -موافقة وزارة الزراعة-موافقة الأبنية بكون الموقع صالح هندسيا-الرسم الكروكي للموقع معتمد ".

وأكدت محافظة المنيا أن الجهة المنوط بها بناء المدارس هي هيئة الأبنية التعليمية فقط ، وفقا لمجموعة من الاشتراطات البنائية والمواصفات الفنية والانشائية، وذلك حفاظا على سلامة وارواح الطلاب ، كما يتمثل دور مديرية التربية والتعليم في تشغيل المدرسة من خلال توفير المعلمين والجهاز الإداري.