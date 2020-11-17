حصاد عامين للحكومة.. توزيع 4.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين |فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى بإسم وزارة الزراعة، إن المنظومة الزراعية تشهد تطورا كبيرا، منذ عام 2014 وحتى الأن، منوها إلى أنه يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمنظومة الزراعية.

وأضاف محمد القرش، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"الأن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن الفترة الأخيرة تشهد العديد من جهود التنمية المستدامة فى القطاع الزراعى، وهو ما أُثر بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطن المصرى، لافتا إلى أنه حدث توسع كبير فى إنشاء مراكز تجميع الألبان، متابعا أنه يوجد اهتمام من وزير الزراعة بضرورة تطوير هذه المراكز.

وأشار"القرش"، إلى أن هناك تطويرا أيضا فى نظم الرى الحقلى، والأداء فيها والمتابعة الدقيقة لها، مضيفا أن التوسع الأفقى فى المنظومة الزراعية يكون عبارة عن محاولة استصلاح المزيد من الأراضى مع المحافظة على الرقعة الزراعية القائمة.

وأكد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الزراعة، أن التوسع الرأسى فى المنظومة الزراعية يكون من خلال تحسين انتاجية رقعة الأرض، عن طريق استنباط أصناف جديدة من التقاوى تستطيع أن تتحمل الظروف المناخية المتغيرة الجديدة التى يشهدها العالم أجمع، مع انتاجية أعلى فى ظل جهود أقل من الفلاح.

وأوضح المتحدث الرسمى بإسم وزارة الزراعة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زراعة مليون ونص فدان جديد، تظهر حجم الجهود التى يقوم بها الباحثون فى وزراة الزراعة عند التوسع في الرقعة الزراعية.