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تعليم

لحصولهم على جوائز الجامعة.. عميد آداب عين شمس يكرم عددا من أعضاء هيئة التدريس

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:24 م
عميد كلية الاداب
عميد كلية الاداب بجامعة عين شمس
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قســـم التعليــــم
أهدى الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، الثلاثاء، درع الكلية لكل من أ.د شادية قناوي، الأستاذ بقسم الاجتماع وسفيرة مصر السابقة باليونسكو بمناسبة حصولها على جائزة الجامعة التقديرية، وكذلك للأستاذة الدكتورة هدى وصفي، رئيسة قسم اللغة الفرنسية بالكلية بمناسبة حصولها على جائزة الدولة التقديرية، وللأستاذ الدكتور محمد السعيد جمال الدين، أستاذ اللغة الفارسية بالكلية، لحصوله على جائزة الجامعة التقديرية.

وأعرب "عميد الكلية" خلال التكريم عن فخره بوجود نوابغ في جميع المجالات بالكلية يمثلونها ويرفعون اسم مصر واسم الجامعة والكلية عاليًا في جميع المحافل الدولية والعربية والمحلية، كما أشاد بالجهود العلمية والأكاديمية التي بذلوها كل في تخصصه الأكاديمي.

وأقيمت مراسم التكريم بحضور وكلاء وأعضاء مجلس الكلية ورؤساء الأقسام.

وكانت قد أعلنت كلية آداب عين شمس، عن بدء استلام أسطوانات الكتب الالكترونية لطلاب المستوى الثالث فقط اقسام (اللغة العربية والمكتبات واللغة الفرنسية والجغرافيا وعلم الاجتماع) الثلاثاء الموافق 17 / 11 / 2020، مشيرةً إلى أن طلاب المستوى الثالث قسم اللغة الفرنسية عليهم التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الأول، أما طلاب المستوى الثالث قسم المكتبات عليهم التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الأول، وطلاب المستوى الثالث قسم الجغرافيا عليهم التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الأول، وطلاب المستوى الثالث قسم اللغة العربية عليهم التوجه إلى منفذ الكتب بجوار مدرج سفلي، وطلاب المستوى الثالث قسم علم الاجتماع عليهم التوجه إلي منفذ الكتب بجوار مدرج سفلي.

وأوضحت الكلية أن استلام الاسطوانات يتم بكارنيه الكلية للعام الجامعي 2020 /2021.
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