براءة ٧ مسئولين سابقين بالسكة الحديد من إحداث تلفيات بـ18 عربة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة ٧ مسئولين سابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من العقوبة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو إمتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة مما أدي الي حدوث تلفيات بها قدرت ٧٤ ألف جنيه .





كما قضت بسقوط الدعوى التأديبية قبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة بسكك حديد مصر سابقًا بالتقادم.





وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .





ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشوين المهمات محل امتداد العقد المذكور ، وترك المهمات في العراء وعدم المحافظة عليها مما أدي الي حدوث تلفيات بها قدرت بمبلغ 74000 جنيه.













وقعدا الثانى والثالث والرابع ، عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو امتداد العقد الخاصة بتطوير عدد 18 عربة محل امتداد العقد مما أدي الي حدوث تلفيات بها قدرت ب74000 جنيه.





وقعد الخامس عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المهمات امتداد العقد مما أدي الي حدوث تلفيات بتلك المهمات قدرت بملبغ 74000 جنيه إبان عمله مدير إدارة الورشة بكوم ابو راضي التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وأهمل في الاشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيه إبان عمله مدير عام ورش كوم ابو راضي من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤ ، وأهمل السادس والسابع أيضًا في الإشراف علي مرؤوسيه .





ووافق الثامن علي طلب امتداد العقد عام ٢٠٠٨ وذلك لتطوير عدد 20 عربة علي الرغم من عدم صلاحيتها لاعمال التطوير مما ترتب عليه تلف بعض المهمات الخاصة باعمال التطوير والتي قدرت بمبلغ 74000 جنيه بالمخالفة لاحكام القانون





ووقر فى ضمير المحكمة، واستقر فى وجدانها ، أن عدم إنهاء العقد لم يكن راجعا لخطأ أو تقصير من جانب المحالين، وأنما كان راجعا إلى عدم استجابة السلطات الرئاسية لطلباتهم المتكررة بإرسال العربات المتعاقد على تطويرها بموجب العقد إلى الورش لتعديلها إلى عربات مميزة، وأنه قد ترتب على ذلك تراكم مهمات التطوير نظرا لعدم استخدامها فى عمليات تطوير العربات على النحو الذى لم يصبح لها مكان داخل المخازن؛مما أضطر المسئولون إلى تشوينها خارج المخازن، الأمر الذى أدى إلى تلف ما قيمته 74000 جنيه من هذه المهمات.





ورأت المحكمة إن مسئولية عدم إنهاء العقد ، وتلف مهمات التطوير تقع على عاتق الجهات التى تقاعست عن إرسال العربات إلى الورش فى التوقيت المناسب لإجراء عمليات التطوير، وليس على المحالين الذين لم يكن بوسعهم إنهاء العقد قبل وصول العربات ، واضطروا إلى تخزين المهمات خارج المخازن ، بعد أن ضاقت بها نظرا لتراكمها مع عدم الاستخدام ، مما يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم .



