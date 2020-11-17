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محافظات

محافظ قنا يتابع مبادرة التصالح حياة لمحدودي الدخل والأولي بالرعاية في قوص

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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يوسف رجب


تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال مبادرة "التصالح حياة" الخاصة بدفع رسوم التصالح لمخالفات البناء لمحدودي الدخل والاولي بالرعاية التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.


جاء ذلك في حضور خالد أبوالوفا، ممثل مؤسسة مصر حياة كريمة، والعميد خالد فوزي، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قوص.


أشار محافظ قنا، إلي أن المبادرة سددت اليوم  رسوم التصالح لـ 33 حالة مستحقة كمرحلة أولي بقريتي جراجوس والحراجية من إجمالي الحالات البالغ عددها 103 حالة بمركز قوص.


و أكد محافظ قنا، دور الدولة في مساندة غير القادرين ودعم الفئات المحرومةمن أبناء الوطن، لافتًا خلال تسليمه أوامر الدفع المميكنة للمواطنين المستفيدين من المبادرة إلى أن قانون التصالح هدفه  القضاء علي ظاهرة البناء العشوائي وأن الدولة المصرية الحديثة تضع علي قائمة اولوياتها اقامة مجتمعات عمرانية جديدة مخططة علي اعلي مستوي، لافتا إلي أن هناك اكثر من 17 الف وحدة اسكان  اجتماعي ما بين منفذة وجاري تنفيذها علي أرض المحافظة.


أضاف الداودي، أن أعمال المبادرة تأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، و أنه تم الاستعانة بقواعد بيانات برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها وزارة التضامن كبرنامج تكافل وكرامة لتكون بمثابة دليل إسترشادي للقائمين علي أعمال المبادرة لحصر الفئات المستحقة.


و أشار محافظ قنا، إلى أن خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شاركوا بالتعاون مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة في عمليتي الحصر والرصد الميداني للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.


فيما أضاف ممثل مؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة استهدفت تقديم يد العون للمواطنين بعدد 40 قرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تم اختيار 430 حالة تستحق الدعم وتم دفع الرسوم لـ 140 حالة فيما جاري دفع الرسوم لباقي الحالات، لافتًا إلى أنه سوف يتم دراسة ادراج حالات غير القادرين علي الدفع من غير المنتفعين ببرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.


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محافظ قنا يتابع مبادرة التصالح حياة لمحدودي الدخل والأولي بالرعاية في قوص
محافظ قنا يتابع مبادرة التصالح حياة لمحدودي الدخل والأولي بالرعاية في قوص
محافظ قنا يتابع مبادرة التصالح حياة لمحدودي الدخل والأولي بالرعاية في قوص
محافظ قنا يتابع مبادرة التصالح حياة لمحدودي الدخل والأولي بالرعاية في قوص
محافظ قنا يتابع مبادرة التصالح حياة لمحدودي الدخل والأولي بالرعاية في قوص
محافظ قنا يتابع مبادرة التصالح حياة لمحدودي الدخل والأولي بالرعاية في قوص
محافظ قنا يتابع مبادرة التصالح حياة لمحدودي الدخل والأولي بالرعاية في قوص
محافظ قنا يتابع مبادرة التصالح حياة لمحدودي الدخل والأولي بالرعاية في قوص
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