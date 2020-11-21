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ثقافة

تأجيل مناقشة "الحارة في السينما المصرية" بسبب مرض مي التلمساني

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:33 ص
الحارة في السينما
الحارة في السينما المصرية
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طارق موسى

أعلن منتدى عفيفي مطر بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، في بيان له ظهر اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة كتاب "الحارة فى السينما المصرية" للكاتبة والروائية مي التلمساني، لظروف صحية طارئة ألمت بالمؤلفة.

وكان من المقرر عقد ندوة مناقشة الكتاب فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، إلا أن ظرفا صحيا طارئا ألم بالتلمساني خلال الساعات الماضية، أجبرها على الإعتذار عن الحضور.

وأعلن الكاتب الصحفي محمد حربي مدير منتدى عفيفي مطر تأجيل موعد مناقشة الكتاب لحين تعافى المؤلفة وتحديد موعد جديد لاحقا، مقدما إعتذاره لجمهور "ضي"، ومتمنيا الشفاء العاجل للكاتبة مي التلمساني.

تقول مي التي تٌدرس السينما بجامعة أوتاوا الكندية، إن الكتاب ترجمة منقحة لرسالة الدكتوراه التي قدمتها لجامعة مونتريال الكندية، وعنوانها "تمثلات الحي الشعبي في السينما المصرية بين عامي  ١٩٣٩ و٢٠٠١"، وتعالج فيها مفاهيم التكوين والخلق والإنتاج، لفهم الخطاب الاجتماعي والجمالي للحارة المصرية، كما عالجته الأفلام السينمائية.

وتستند التلمساني في كتابها إلى مقولة الفنان الفرنسي الشهير بول كلي "إن الفنان لا يصور المكان أو يرسمه بل يخلقه وينتجه ".
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