Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 18-11-2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-11-2020، بدون أي تغيير منذ أمس الأول الاثنين لدي محالات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 823 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:
وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 941 جنيهًا .

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 705 جنيهات .

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 549 جنيهًا 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6548 جنيهًا وأوقية الذهب نحو 29.3 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 940.6 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 13-9-2020

عيار 24 بـ 966 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-9-2020

استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار ..تفاصيل

عيار 24 يسجل 931 جنيها.. تراجع جديد في اسعار الذهب اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

منها عدم ارتفاع الحرارة.. الأعراض المصاحبة للموجة الثانية من كورونا.. فيديو

ديانج يطمئن جمهور الأهلي: أنا بخير

إسرائيل تعلن قصف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري

محمد الشناوي يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا

شروط جديدة لبيع السيارات المستعملة.. حماية المستهلك يوضح.. فيديو

بسبب كورونا .. حسام البدري: مناخيري وسعت أوي من الـ PCR .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنفقتها على السفر والاستمتاع.. محتالة تجمع مليون جنيه من ادعاء إصابتها بالسرطان

ضحية وجبة مدرسية.. قطعة سجق تقتل طفلة في الحضانة.. صور

في ذكرى تأسيسه.. وزير السياحة والآثار: فتح باب المتحف المصري لانطلاق الموكب العالمي لـ المومياوات الملكية قريباً.. صور