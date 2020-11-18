أسعار الذهب اليوم 18-11-2020

استقرت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-11-2020، بدون أي تغيير منذ أمس الأول الاثنين لدي محالات الصاغة





وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 823 جنيهًا.





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وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 941 جنيهًا .





وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 705 جنيهات .





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 549 جنيهًا







وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6548 جنيهًا وأوقية الذهب نحو 29.3 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 940.6 ألف جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.