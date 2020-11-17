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برلمان

منها سحب الولاية على النفس.. تشريعية النواب: تعديل 5 قوانين بسبب جريمة زواج الأطفال

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:53 م
زواج الأطفال
زواج الأطفال
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عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إنه من المقرر تعديل بعض التشريعات التي تتعلق بزواج الأطفال والمعاقين، وهي "قانون الطفل، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الولاية على النفس، وقانون المأذونين، وقانون العقوبات".

وأوضحت "الهواري"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن انتشار زواج الأطفال أصبح من الضروري أن يتواكب معه تعديل عدد من التشريعات؛ لارتباطها بتلك الظاهرة.

وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن القانون لا يجرم فقط زواج الأطفال، ولكن يجرم كذلك زواج المعاقين غير المؤهلين للزواج، وتنطبق عليهم كثير من عقوبات زواج الأطفال.

وأضافت النائبة، أن زواج الأطفال، إلى جانب أنه يعرض ولي الأمر للحبس، فهو كذلك يحرمه من حقه في الولاية على النفس، وفقًا لما اقترحته النائبة من تعديلات.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن البرلمان يسارع الخطى لإصدار بعض التشريعات الملحة، لكنه سيضطر إلى تأجيل بعض القوانين إلى الدورة القادمة، ومن بينها المتعلق بتعديلات تجريم زواج الأطفال، والتشريعات المرتبطة به.

يشار إلى أنه من المقرر انتهاء مدة البرلمان الحالي في 9 يناير 2021.

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