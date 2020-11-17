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رياضة

إلغاء مباراة أوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية بسبب كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:59 م
أوكرانيا
أوكرانيا
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" عن عدم إقامة مباراة منتخبي سويسرا وأوكرانيا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بسبب فيروس كورونا.

الاتحاد الأوروبي أعلن عبر موقعه الرسمي عدم إقامة المباراة التي كان مقررًا لها أن تقام اليوم، بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا في المنتخب الأوكراني.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي قراره فيما يخص المباراة لاحقًا، سواء باعتبار المنتخب الأوكراني منسحبًا وخسارته 3-0، أو إعادة إقامة المباراة في وقت لاحق.

ويعاني المنتخب الأوكراني من إصابات كورونا في الفريق، حيث أصيب 6 من لاعبيه بالفيروس المتفشي.

ويحتل المنتخب الأوكراني المركز الثالث برصيد 6 نقاط في مجموعته، فيما يحتل المنتخب السويسري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
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