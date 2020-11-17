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محافظات

إنشاء جامعة بالطور.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات تشغيل طريق النفق - شرم الشيخ السبت المقبل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:15 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بشرم الشيخ، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، ومدير عام المديرية المالية، ومديري الإدارات المالية المختصة بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة الدائمة لموقف جميع المشروعات على أرض محافظة جنوب سيناء، ناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتشغيل الطريق الدولي النفق - شرم الشيخ السبت القادم .

واستمع المحافظ لموقف المنشآت الصحية للتأمين الصحي الشامل حتى تاريخه من الدكتور أيمن رخا مدير عام الصحة بالمحافظة منها 13 وحدة صحية و3 مستشفيات سيتم الانتهاء منها أواخر ديسمبر 2020 في إطار التطوير الشامل لبدء العمل بنظام التأمين الشامل بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق النظام.

وشدد المحافظ على الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، ورش المنشآت الخدمية والحكومية ودور العبادة وجميع المنشآت التي يرتادها الجمهور.

ناقش  موقف إنشاء جامعة حكومية بمدينة طور سيناء، كما ناقش موقف الطرق الداخلية بالمحافظة.

كما ناقش المحافظ ايضًا موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 حيث تم التعاقد وتراوحت نسب التنفيذ من 30 الي 40 % ، كما تم مناقشة موقف تطوير شارع المنشية بطور سيناء، وبعض المشروعات الأخرى بالمدينة .

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